open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций
Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций Сегодня, 16:43
141
Сегодня, 16:43
141

Токаев подписал несколько законов, касающихся ликвидации ЧС и защиты инвестиций

Президент Казахстана подписал несколько законов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Главой государства подписаны:

  • Закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Республики Узбекистан о сотрудничестве в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
  • Закон РК "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Туркменистана о сотрудничестве в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций";
  • Закон Республики Казахстан "О ратификации Соглашения между  Правительством Республики Казахстан и Правительством Объединенных Арабских Эмиратов о поощрении и взаимной защите инвестиций";
  • Закон Республики Казахстан "О контроле специфических товаров";
  • Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам контроля специфических товаров".

     

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#закон #Акорда #президент
BaigeNews.kz
Сегодня, 16:43
141
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх