Токаев подписал изменения в закон об охраняемых природных территориях и электроэнергетике
Сегодня, 16:02
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Сегодня, 16:02Сегодня, 16:02
60Фото: yk-news.kz
Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики", передаёт BaigeNews.kz.
Текст Закона публикуется в печати.
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