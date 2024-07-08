Токаев подписал изменения в закон об охраняемых природных территориях и электроэнергетике

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.