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Токаев подписал изменения в закон об охраняемых природных территориях и электроэнергетике

Сегодня, 16:02
АВТОР
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yk-news.kz Сегодня, 16:02
Сегодня, 16:02
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Фото: yk-news.kz

Главой государства подписан Закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам особо охраняемых природных территорий и электроэнергетики", передаёт BaigeNews.kz.

Текст Закона публикуется в печати.

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