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  • Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы
Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы Сегодня, 19:14
157
Сегодня, 19:14
157

Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы

Глава государства подписал Закон "О внесении изменений и дополнения в Закон Республики Казахстан "О республиканском  бюджете на 2023-2025 годы", передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Текст Закона публикуется в печати.

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Сегодня, 19:14
157
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