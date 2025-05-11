В День матери Президент Казахстан Касым-Жомарт Токаев опубликовал тёплое послание, в котором не только поздравил казахстанцев с праздником, но и поделился трогательными воспоминаниями о своей матери — Турар Шабарбаевой, передаёт BaigeNews.kz.

Глава государства отметил, что День матери — один из самых душевных праздников, который напоминает каждому о бесценной роли матери в воспитании, формировании жизненных ценностей и морального облика человека.

Касым-Жомарт Токаев рассказал, что вырос в простой семье с четырьмя детьми, где отец был единственным кормильцем, а мать вела хозяйство. Несмотря на молодость, она отказалась от роскоши и посвятила всю свою жизнь детям, даже имея возможность позволить себе больше.

Особое место в воспоминаниях Президента заняла ситуация после распада Советского Союза, когда он стоял перед выбором.

"Я никогда не забуду, как в переломный момент своей жизни, совпавший с распадом Советского Союза, я почувствовал её решительную поддержку. Тогда мне нужно было выбрать: остаться в Москве и работать в МИДе России или вернуться на родину. Мама сказала: "Если бы отец был жив, он бы сразу сказал тебе — служить Казахстану". Эти слова прозвучали как приказ", - отметил Токаев.

Президент подчеркнул, что его мама жила скромно, воспитывала детей в строгости и честности.

"Мама, конечно, знала, как некоторые чиновники внезапно становятся баснословно богатыми, но всегда говорила, что такая жизнь недолговечна и не приведёт ни к чему хорошему. Она сама жила просто и до конца жизни ограничивала себя во многом. Часто наставляла меня: "Будь чист перед людьми, не гонись за показным. Мама всегда меня поддерживала. С детства я слушал её глубокие, наполненные смыслом разговоры, мысли и размышления. Она умела красиво говорить, и, возможно, чувствовала, с каким вниманием я её слушаю — так она оказала огромное влияние на моё мировоззрение. Она учила меня быть рассудительным, сдержанным, стремиться к хорошему и извлекать из него полезное. Часто повторяла: "С самого утра надо знать, чем займёшься днём и вечером. Нужно быть собранным — растерянный человек обречён на неудачу", - вспоминает глава государства.

Завершая своё послание, Касым-Жомарт Токаев призвал казахстанцев ценить своих матерей, уважать, поддерживать и заботиться о них каждый день, а не только по праздникам.

Отметим, казахстанцы сегодня празднуют День матери.

Ранее в канун праздника Министр культуры и информации РК Аида Балаева обратилась к казахстанцам. Она предложила в соцсетях написать посты благодарности своим мамам и опубликовать под общим хештегом #Анаға_құрмет.