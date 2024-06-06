Идет очень продуктивная совместная работа - Путин о сотрудничестве с Казахстаном

Об этом президент России заявил во время своей встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств, которую он провел в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), главным редакторам международных информационных агентств, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform.

В ходе беседы главный редактор МИА "Казинформ" задал вопрос:

— Владимир Владимирович, каково будущее взаимоотношений между Казахстаном и Россией как соседних государств?

— Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем постоянно в контакте, с президентом Токаевым. У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения, — отметил Путин.

— Честно говоря, я не вижу ни одной мысли, которая бы хоть как-то осложнила наши отношения. Вот мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90% товарооборота приходится на национальные валюты. То же самое у нас происходит в наших отношениях с Казахстаном. Там почти уже 100%", — сказал президент РФ, отметив хороший уровень сотрудничества также в гуманитарной области. — То есть у нас практически по всем векторам идет очень продуктивная совместная работа. В том числе благодаря президенту Токаеву, который поддерживает наше взаимодействие по всем этим направлениям. Скоро собираемся в Астане. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение, конечно, им воспользуюсь, — резюмировал российский лидер.