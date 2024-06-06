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Идет очень продуктивная совместная работа - Путин о сотрудничестве с Казахстаном

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Акорда Сегодня, 08:34
Сегодня, 08:34
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Фото: Акорда

Об этом президент России заявил во время своей встречи с руководителями крупнейших международных информационных агентств,  которую он провел  в рамках Петербургского международного  экономического  форума (ПМЭФ),  главным редакторам международных информационных агентств, передаёт BaigeNews со ссылкой на Kazinform

В ходе беседы главный редактор МИА "Казинформ" задал вопрос: 

— Владимир Владимирович, каково будущее взаимоотношений между Казахстаном и Россией как соседних государств?

— Мы с Касым-Жомартом Кемелевичем постоянно в контакте, с президентом Токаевым. У нас сложились с ним очень добрые, доверительные, дружеские отношения, — отметил Путин.

— Честно говоря, я не вижу ни одной мысли, которая бы хоть как-то осложнила наши отношения. Вот мы говорили о сотрудничестве с Китаем. У нас 90% товарооборота приходится на национальные валюты. То же самое у нас происходит в наших отношениях с Казахстаном. Там почти уже 100%", — сказал президент РФ, отметив хороший уровень сотрудничества также в гуманитарной области. — То есть у нас практически по всем векторам идет очень продуктивная совместная работа. В том числе благодаря президенту Токаеву, который поддерживает наше взаимодействие по всем этим направлениям. Скоро собираемся в Астане. Там будет и ШОС, и другие всякие мероприятия. У меня есть приглашение, конечно, им воспользуюсь, — резюмировал российский лидер.

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