Токаев поддержал создание ситуационного центра с применением ИИ в Астане
Глава государства принял председателя правления компании Presight.AI Томаса Прамотедхама.
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В ходе встречи были рассмотрены вопросы дальнейшего укрепления сотрудничества в сферах высокопроизводительных вычислений, цифровой трансформации и внедрения передовых технологий в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
Президент отметил важность развития цифровой инфраструктуры и подчеркнул стратегическое значение создания суперкомпьютерного кластера в стране.
В свою очередь Томас Прамотедхам проинформировал Касым-Жомарта Токаева о ходе реализации данного проекта.
Отдельное внимание было уделено локализации технологий и привлечению казахстанских компаний к участию в совместных проектах. Руководитель Presight.AI высоко оценил уровень компетенций отечественных IT-компаний и подтвердил намерение выстраивать с ними долгосрочное партнерство.
На встрече также обсуждались перспективы проекта Smart city в партнерстве с акиматом Астаны. Глава государства выразил поддержку внедрению AI-решений для управления городской инфраструктурой. В частности, было отмечено создание ситуационного центра на базе Международного центра искусственного интеллекта Alem.AI, который обеспечит повышение эффективности работы городских служб.
Президент указал на важность продолжения сотрудничества в рамках ключевых инициатив, направленных на цифровую трансформацию и технологическое развитие Казахстана.
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