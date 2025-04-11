  • 11 Апреля, 15:21
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В непростые времена необходимо сохранять сплоченность – Токаев

Токаев: Шымкент — благодатная земля, экономика растет, город процветает.

Сегодня, 15:09
АВТОР
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Акорда Сегодня, 15:09
Сегодня, 15:09
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью города Шымкента, где отметил историческую и стратегическую значимость мегаполиса, его достижения и перспективы развития, передаёт BaigeNews.kz.

В своей речи глава государства подчеркнул, что Шымкент — это древний город с глубокими культурными корнями, где с древности процветала торговля и пересекались различные культуры, а сегодня он превращается в один из главных экономических центров страны.

"Шымкент известен как шырайлы шаһар. И люди, и погода здесь особенные. Город стоит на перекрестке девяти дорог — и сегодня через него проходит транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай", — отметил Токаев.

Президент рассказал, что в последние годы в городе наблюдается динамичное развитие:

  • В 2024 году построено 1,3 миллиона кв.м жилья;
  • Запущены новые производства, активно развиваются металлургия, строительство и пищевая промышленность;
  • Привлечено 770 миллиардов тенге инвестиций;
  • Реализуется более 300 проектов, создающих 9 тысяч постоянных рабочих мест;
  • Экономика города выросла на 11%;
  • Более 140 тысяч субъектов МСБ, которые формируют более половины экономики города.

Токаев подчеркнул, что Шымкент сегодня — это благодатное место для предпринимателей, а также динамично растущий мегаполис с положительным миграционным сальдо.

Президент также поддержал инициативу горожан переименовать Конгресс-холл Tulip Hall в "Қызғалдақ", отметив, что это короткое и символичное название, близкое народу.

"Эти успехи стали возможны прежде всего благодаря трудолюбию, предприимчивости и сплоченности горожан. В сегодняшнее неспокойное время именно эти качества должны быть присущи каждому гражданину", — заключил глава государства.

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый терминал аэропорта Шымкента, посетил многофункциональный комплекс Tulip Hall и парк Shymkent City.

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