В непростые времена необходимо сохранять сплоченность – Токаев
Токаев: Шымкент — благодатная земля, экономика растет, город процветает.
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Президент Касым-Жомарт Токаев выступил на встрече с общественностью города Шымкента, где отметил историческую и стратегическую значимость мегаполиса, его достижения и перспективы развития, передаёт BaigeNews.kz.
В своей речи глава государства подчеркнул, что Шымкент — это древний город с глубокими культурными корнями, где с древности процветала торговля и пересекались различные культуры, а сегодня он превращается в один из главных экономических центров страны.
"Шымкент известен как шырайлы шаһар. И люди, и погода здесь особенные. Город стоит на перекрестке девяти дорог — и сегодня через него проходит транспортный коридор Западная Европа – Западный Китай", — отметил Токаев.
Президент рассказал, что в последние годы в городе наблюдается динамичное развитие:
- В 2024 году построено 1,3 миллиона кв.м жилья;
- Запущены новые производства, активно развиваются металлургия, строительство и пищевая промышленность;
- Привлечено 770 миллиардов тенге инвестиций;
- Реализуется более 300 проектов, создающих 9 тысяч постоянных рабочих мест;
- Экономика города выросла на 11%;
- Более 140 тысяч субъектов МСБ, которые формируют более половины экономики города.
Токаев подчеркнул, что Шымкент сегодня — это благодатное место для предпринимателей, а также динамично растущий мегаполис с положительным миграционным сальдо.
Президент также поддержал инициативу горожан переименовать Конгресс-холл Tulip Hall в "Қызғалдақ", отметив, что это короткое и символичное название, близкое народу.
"Эти успехи стали возможны прежде всего благодаря трудолюбию, предприимчивости и сплоченности горожан. В сегодняшнее неспокойное время именно эти качества должны быть присущи каждому гражданину", — заключил глава государства.
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