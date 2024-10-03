Токаев подчеркнул ответственность депутатов за мандат доверия народа
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Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней призвал депутатов маслихатов служить народу, передаёт BaigeNews.
"Депутаты маслихатов пользуются мандатом особого доверия. Избиратели вас хорошо знают. Они обращаются к вам с проблемами и надеются, что вы поможете их решить. Необходимо глубоко осознавать эту ответственность и верно служить народу. Вы знаете, что происходит в мире. Главное – в нашей стране царят мир и благополучие. Конечно, могут возникнуть и различные трудности. Однако в единстве и согласии мы обязательно преодолеем их", - сказал глава государства.
Как отметил президент, мирная жизнь под чистым небом – наше главное богатство.
"Я твердо верю, что у нашей Родины светлое будущее. В конце концов, у всех нас одна цель – строительство Справедливого Казахстана и повышение благосостояния народа. Убежден, что вы с честью справитесь с этой задачей. Форум депутатов в будущем должен стать традиционным и проводиться на постоянной основе", - подчеркнул он.
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