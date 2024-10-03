Токаев подчеркнул ответственность депутатов за мандат доверия народа

Касым-Жомарт Токаев, выступая на ІІ республиканском форуме депутатов маслихатов всех уровней призвал депутатов маслихатов служить народу, передаёт BaigeNews.

"Депутаты маслихатов пользуются мандатом особого доверия. Избиратели вас хорошо знают. Они обращаются к вам с проблемами и надеются, что вы поможете их решить. Необходимо глубоко осознавать эту ответственность и верно служить народу. Вы знаете, что происходит в мире. Главное – в нашей стране царят мир и благополучие. Конечно, могут возникнуть и различные трудности. Однако в единстве и согласии мы обязательно преодолеем их", - сказал глава государства.