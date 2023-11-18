Токаев подарил шарф юному болельщику после матча на "Астана-Арене"

Президент Касым-Жомарт Токаев после матча Казахстана с Сан-Марино подарил маленькому казахстанцу свой шарф болельщика, передаёт BaigeNews.kz.

Фото и видео опубликовал Акорда в своём Telegram-канале.

На снимках – мальчик, который держит в руке Государственный флаг. Касым-Жомарт Токаев подарил ему ярко-жёлтый шарф, в котором болел за национальную сборную, сыгравшую с командой Сан-Марино со счётом 3:1.