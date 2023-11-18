Токаев подарил шарф юному болельщику после матча на "Астана-Арене"
Сегодня, 00:31
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Сегодня, 00:31Сегодня, 00:31
153Фото: aqorda_resmi/ Telegram
Президент Касым-Жомарт Токаев после матча Казахстана с Сан-Марино подарил маленькому казахстанцу свой шарф болельщика, передаёт BaigeNews.kz.
Фото и видео опубликовал Акорда в своём Telegram-канале.
На снимках – мальчик, который держит в руке Государственный флаг. Касым-Жомарт Токаев подарил ему ярко-жёлтый шарф, в котором болел за национальную сборную, сыгравшую с командой Сан-Марино со счётом 3:1.
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