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inform.kz Сегодня, 06:29
104
Сегодня, 06:29
104
Фото: inform.kz

Токаев подарил микроавтобус детдому ВКО

Центру поддержки детей "Үміт" в ВКО, где воспитываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, подарили микроавтобус от имени главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Казинформ".

Аким ВКО Даниал Ахметов посетил центр и принял участие в праздничном мероприятии.

"Сегодня педагоги центра создали здесь атмосферу семейного уюта и тепла. От президента нашей страны Касым-Жомарта Кемелевича Токаева подарили детям наборы книг, а центру - микроавтобус. Мы во всех школах области в 2023 году обновим классы робототехники. А рядом с центром "Үміт" построим спортивный центр, где смогут заниматься дети всего микрорайона", - сказал аким области.

Дети рассказали, что давно нуждались в таком микроавтобусе, чтобы ездить на секции, кружки и мероприятия. И поблагодарили главу государства за подарок. 

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#детские дома #подарок #Токаев #автобус #Новый год
BaigeNews.kz
Сегодня, 06:29
104
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