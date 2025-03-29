Токаев подарил автобус школе-гимназии в Бишкеке
Также в школе прошла презентация книги Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце" на кыргызском языке.
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В Бишкеке состоялось торжественное вручение нового школьного автобуса, подаренного Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым школе-гимназии №33. Ключи от автобуса передал Чрезвычайный и полномочный посол Казахстана в Кыргызстане Рапиль Жошыбаев, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в пресс-службе посольства, этот подарок стал знаком уважения учебному заведению, с которым связана история семьи Президента Казахстана. В годы войны в стенах школы (тогда это было Фрунзенское военное пехотное училище) учился отец Главы государства Кемел Токаев, откуда он ушел на фронт. Здесь же проходил обучение Рахымжан Кошкарбаев – первый солдат, водрузивший знамя Победы на Рейхстаг, а также другие герои войны.
"Этот автобус — символ заботы, поддержки образования и веры в достойное будущее молодого поколения, он станет важным вкладом в создание комфортных и безопасных условий на пути к знаниям, новым открытиям и значимым достижениям", – отметил Рапиль Жошыбаев.
Помимо автобуса, было объявлено о предоставлении трёх бесплатных учебных квот для выпускников школы-гимназии в Сатпаев Университете в Алматы.
В тот же день в школе прошла презентация книги Касым-Жомарта Токаева "Слово об отце" на кыргызском языке. Её сувенирный экземпляр был передан Президенту Кыргызстана Садыру Жапарову..
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