Токаев подарил 10 тысяч книг ста казахстанским сёлам

В книгохранилища ста казахстанских сёл доставлены 10 тысяч книг в качестве подарка от главы государства Касым-Жомарта Токаева, передаёт BaigeNews.kz.

Комплект книг включает в себя лучшие произведения казахской и мировой литературы, современную прозу и поэзию, историческую, научно-познавательную, учебную и детскую литературу, комиксы, сообщает министерство культуры и информации РК.

"Библиотечный фонд пополнился на малой родине народных героев Сагадата Нурмагамбетова, казахских героинь Алии Молдагуловой и Маншук Маметовой, Хиуаз Доспановой, талантливого режиссёра Шакена Айманова, выдающегося поэта Ильяса Жансугурова, писателя Герольда Бельгера. Кроме того, комплекты книг доставлены в сёла имени Шамши Калдаякова, Касыма Аманжолова, Кемеля Акишева, Абиша Кекилбайулы, Фаризы Онгарсыновой, Абилхана Кастеева, Биржан Сал, Сакена Сейфуллина, Толеу Кобдикова, Кенена Азирбаева и ряд других сёл", – сообщили в МКИ.

Дар от Президента преподнесён в рамках акции "100 книг для сельских библиотек". Акцию также поддержали председатель сената Маулен Ашимбаев, руководитель администрации Президента РК Айбек Дадебай, министры, руководители различных организаций и активные граждане.