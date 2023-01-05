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Токаев почтил память жертв январских событий в мечети Сегодня, 12:12
292
Сегодня, 12:12
292

Токаев почтил память жертв январских событий в мечети

Президент Касым-Жомарт Токаев посетил мечеть Хазрет Султан в Астане, где почтил память жертв январских событий, передаёт BaigeNews.kz.

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#Токаев #январские события #Хазрет Султан #Астана
BaigeNews.kz
Сегодня, 12:12
292
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