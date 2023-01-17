open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

akorda.kz Сегодня, 19:47
139
Сегодня, 19:47
139
Фото: akorda.kz

Токаев поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил шейха Мухаммеда бен Заида Аль Нахаяна, передаёт BaigeNews.kz.
 
"Выражаю искреннюю признательность Президенту ОАЭ Шейху @MohamedBinZayed за гостеприимство и содержательные переговоры, по итогам которых подписаны важные соглашения", - написал глава государства в Twitter.
 
О том, какие соглашения подписаны, читайте здесь.
Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#политика #Касым-Жомарт Токаев #ОАЭ
BaigeNews.kz
Сегодня, 19:47
139
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх