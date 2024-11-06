Токаев поблагодарил Макрона за тёплый приём

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, который находится с визитом во Франции, в соцсети Х опубликовал пост с благодарностью к Эмманюэлю Макрону, передаёт BaigeNews.kz

"Глубоко впечатлён теплотой приёма и содержанием своего государственного визита во Францию. Высокой оценки заслуживают договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. Искренне благодарю президента Эмманюэля Макрона за проявленное уважение к народу Казахстана. Пригласил лидера Франции совершить ответный государственный визит в Казахстан", – написал глава государства на своей странице в социальной сети Х.

Францияға мемлекеттік сапарым кезінде көрсетілген ыстық ықыласқа ерекше тәнті болдым. Мазмұнды келіссөздердің қорытындыларын жоғары бағалаймын. Маған және барша Қазақстан халқына білдірген құрметі үшін Президент Макронға шынайы алғысымды айтамын. pic.twitter.com/LXmm5msIhS — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) November 5, 2024

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также посвятил пост в соцсети X Касым-Жомарту Токаеву.