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Токаев поблагодарил Макрона за тёплый приём

Сегодня, 00:17
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X / Qasym-Jomart Toqayev Сегодня, 00:17
Сегодня, 00:17
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Фото: X / Qasym-Jomart Toqayev

Президент РК Касым-Жомарт Токаев, который находится с визитом во Франции, в соцсети Х опубликовал пост с благодарностью к Эмманюэлю Макрону, передаёт BaigeNews.kz 

"Глубоко впечатлён теплотой приёма и содержанием своего государственного визита во Францию. Высокой оценки заслуживают договоренности, достигнутые в ходе переговоров на высшем уровне. Искренне благодарю президента Эмманюэля Макрона за проявленное уважение к народу Казахстана. Пригласил лидера Франции совершить ответный государственный визит в Казахстан", – написал глава государства на своей странице в социальной сети Х.

Ранее президент Франции Эмманюэль Макрон также посвятил пост в соцсети X Касым-Жомарту Токаеву.

"Добро пожаловать, дорогой партнёр и друг. Вашим государственным визитом мы отмечаем глубокую дружбу, которая объединяет Казахстан и Францию, казахов и французов", – написал он.

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