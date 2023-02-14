Токаев поблагодарил казахстанских спасателей, работающих в зонах бедствия в Турции

Президент Казахстана посетил Академию гражданской защиты имени М. Габдуллина в Акмолинской области, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев выступил перед курсантами и сказал, что на спасателей-профессионалов возлагается огромное доверие и высокая ответственность.

"Служба гражданской защиты – очень важная сфера. В последнее время в мире участились чрезвычайные происшествия. Население должно быть готово к действиям в случае таких происшествий. Поэтому труд работающих здесь специалистов приобретает особое значение", - сообщил он.

Глава государства отметил, что академия – единственное в Казахстане учебное заведение, которое выпускает профессиональных спасателей. За четверть века здесь подготовлено шесть тысяч специалистов. Сегодня они с честью исполняют свой долг во всех регионах нашей страны.

"В народе не зря говорят: "Беда всегда приходит нежданно". Прошлой осенью несколько регионов серьезно пострадали вследствие масштабных пожаров. В этот критический момент первыми на помощь пострадавшим пришли именно спасатели. Вы знаете, что недавно в Турции произошло разрушительное землетрясение. По моему поручению в братскую страну была направлена группа казахстанских спасателей и медиков. Среди них есть и специалисты из Акмолинской области – 18 человек. Наши спасатели помогли многим людям. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить всех казахстанцев, которые и днем и ночью трудились в Турции! После благополучного возвращения на Родину все они будут представлены к наградам", - сказал Токаев.

Президент напомнил, что в этой сфере работают поистине смелые и отважные люди. Спасателям во время службы нередко приходится проявлять подлинный героизм. Во имя жизни других людей порой они жертвуют собственной жизнью. Токаев напомнил, что один из выпускников Академии - Аскар Забикулин, пожарный, который спас троих, но сам погиб.

"Система гражданской защиты нуждается в постоянной модернизации. Сегодня очень важно перенимать передовой мировой опыт, внедрять современные технологии. Особое внимание нужно уделить качественной подготовке спасателей. В этом вопросе ключевую роль, конечно же, играют командиры и преподаватели. При этом большое значение имеют условия обучения. По моему поручению Правительством прорабатываются вопросы укрепления материально-технической базы Академии – запланировано строительство общежития и учебного корпуса", - отметил он.

В целом, по словам президента, государством принимаются системные меры для повышения оплаты труда и улучшения социального обеспечения спасателей.

К слову, Академия гражданской защиты – единственный в стране вуз, осуществляющий подготовку кадров в области защиты от чрезвычайных ситуаций. Контингент учащихся составляет 569 курсантов очного обучения, 161 курсантов дистанционного обучения. Кроме того, 168 курсантов обучаются в зарубежных профильных вузах.

Академия ежегодно выпускает более 150 офицеров. По поручению президента в 2023 году предусмотрено повышение заработной платы спасателей от 10 до 70%.