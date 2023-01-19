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Сегодня, 20:30
207
207Фото: akorda.kz
Токаев поблагодарил депутатов мажилиса
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил депутатов мажилиса за работу, передаёт BaigeNews.kz.
"Выражаю благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона", - написал глава государства на своей странице в Instagram.
По его словам, депутаты проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм.
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