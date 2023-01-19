open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

akorda.kz Сегодня, 20:30
207
Сегодня, 20:30
207
Фото: akorda.kz

Токаев поблагодарил депутатов мажилиса

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поблагодарил депутатов мажилиса за работу, передаёт BaigeNews.kz.

"Выражаю благодарность депутатам Мажилиса Парламента седьмого созыва за плодотворную работу по законодательному обеспечению курса на строительство Справедливого Казахстана, решение актуальных социально-экономических проблем страны, активное участие в проведении политических и экономических реформ, продуктивные усилия по обеспечению общественной стабильности и верховенства закона", - написал глава государства на своей странице в Instagram.

По его словам, депутаты проявили высокий профессионализм, ответственность перед гражданами и подлинный патриотизм.

 
 
 
 
 
Посмотреть эту публикацию в Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Публикация от QASYM-JOMART TOQAYEV (@tokayev_online)

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#Касым-Жомарт Токаев #Мажилис #депутаты
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:30
207
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх