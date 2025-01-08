Президент, ознакомившись в работой Проектного офиса, отметил, что членам правительства следует сосредоточиться на решительных действиях в целях достижения существенных результатов в социально-экономическом развитии страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев призвал министров и руководителей сфокусироваться на ряде задач.

"В настоящее время мы сосредоточены на крупных инфраструктурных проектах, цифровизации, искусственном интеллекте и ядерной энергетике. Это ключевые стратегические направления развития нашей страны. Правительство должно в обязательном порядке учитывать эти важные вопросы в работе", – подчеркнул он.

Глава государства отдельно остановился на перспективах развития атомной энергетики.