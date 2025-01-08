  • 8 Января, 20:53
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Токаев: По строительству атомных станций – надо ускоряться

По словам президента, в стране будут возведены две, а может и три АЭС.

Сегодня, 19:20
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 19:20
Сегодня, 19:20
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Фото: akorda.kz

Президент, ознакомившись в работой Проектного офиса, отметил, что членам правительства следует сосредоточиться на решительных действиях в целях достижения существенных результатов в социально-экономическом развитии страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Касым-Жомарт Токаев призвал министров и руководителей сфокусироваться на ряде задач.

"В настоящее время мы сосредоточены на крупных инфраструктурных проектах, цифровизации, искусственном интеллекте и ядерной энергетике. Это ключевые стратегические направления развития нашей страны. Правительство должно в обязательном порядке учитывать эти важные вопросы в работе", – подчеркнул он.

Глава государства отдельно остановился на перспективах развития атомной энергетики.

"По строительству атомных станций – надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объёме работает цифровизация", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.

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