Токаев: По строительству атомных станций – надо ускоряться
По словам президента, в стране будут возведены две, а может и три АЭС.
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Президент, ознакомившись в работой Проектного офиса, отметил, что членам правительства следует сосредоточиться на решительных действиях в целях достижения существенных результатов в социально-экономическом развитии страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев призвал министров и руководителей сфокусироваться на ряде задач.
"В настоящее время мы сосредоточены на крупных инфраструктурных проектах, цифровизации, искусственном интеллекте и ядерной энергетике. Это ключевые стратегические направления развития нашей страны. Правительство должно в обязательном порядке учитывать эти важные вопросы в работе", – подчеркнул он.
Глава государства отдельно остановился на перспективах развития атомной энергетики.
"По строительству атомных станций – надо ускоряться. Я уже сказал в интервью, что будем строить две большие станции, возможно, три. Мы должны превратить Казахстан в страну с развитой ядерной энергетикой, страну, где функционирует искусственный интеллект и в полном объёме работает цифровизация", – подытожил Касым-Жомарт Токаев.
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