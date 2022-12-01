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akorda.kz Сегодня, 10:53
150
Сегодня, 10:53
150
Фото: akorda.kz

Токаев переназначил акимов Шымкента и Атырауской области

Указом главы государства Серик Шапкенов переназначен акимом Атырауской области, этот пост он занимал с апреля 2022 года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал на БОРТ №1.

Мурат Айтенов сохранил должность акима Шымкента. Соответствующий указ подписал Глава государства.

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#назначение #Аким #Шымкент #Атырауская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 10:53
150
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