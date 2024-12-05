Токаев переговорил с Трампом

Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.



Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США.

Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнёрства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.

Глава нашего государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.

Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества.

О том, как Трамп и его решения могут повлиять на экономику Казахстана, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.