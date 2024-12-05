Токаев переговорил с Трампом
Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнерства.
Вчера, 23:05
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Вчера, 23:05Вчера, 23:05
128Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с избранным президентом США Дональдом Трампом, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Касым-Жомарт Токаев поздравил Дональда Трампа с избранием на пост президента США.
Политики подтвердили взаимную приверженность интенсивному развитию стратегического партнёрства в сфере торговли, инвестиций и ядерного нераспространения.
Глава нашего государства изложил позицию Казахстана по наиболее актуальным вопросам международной повестки.
Президенты договорились о регулярных контактах в целях сохранения высокой динамики двустороннего сотрудничества.
О том, как Трамп и его решения могут повлиять на экономику Казахстана, читайте в материале корреспондента BaigeNews.kz.