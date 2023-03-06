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akorda.kz Сегодня, 15:49
109
Сегодня, 15:49
109
Фото: akorda.kz

Токаев переговорил по телефону с Путиным

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провёл телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал Aqorda.

Президенты обсудили текущее состояние и перспективы дальнейшего укрепления двусторонних отношений в контексте реализации ранее достигнутых договоренностей на высшем уровне.

Особое внимание было уделено вопросам расширения транзитно-транспортных маршрутов и торгово-экономических связей.

Лидеры Казахстана и России также рассмотрели график предстоящих мероприятий.

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#Токаев #Путин #президент #телефонный разговор
BaigeNews.kz
Сегодня, 15:49
109
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