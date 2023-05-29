Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции в СКО

В рамках рабочего визита в Северо-Казахстанскую область президент республики Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой фабрики по производству бумажной продукции ТОО "РимКазАгро".

В ходе посещения главе государства доложили о первых результатах работы предприятия. Производство бумажной продукции составляет пять тысяч тонн в год. Объём вложенных инвестиций составил 2,5 миллиарда тенге. Субсидии в проект осуществлялись в рамках программы "Экономика простых вещей".

Фабрика входит в состав многопрофильной компании "Радуга". В индустриальном комплексе общей площадью 37,7 гектара ранее запущено несколько предприятий по производству товаров народного потребления и продуктов питания. Идёт активное строительство тепличного комплекса для круглогодичного обеспечения населения региона овощной продукцией.

Президент отметил, что сегодня в стране особое внимание уделяется развитию "экономики простых вещей" и освоению широкой номенклатуры товаров народного потребления, и пожелал успехов коллективу предприятия.

"РимКазАгро" – участник "экономики простых вещей":

▪️ На производстве работает порядка 1,7 тысячи человек. Ассортимент продукции составляет более 730 наименований, реализуется практически во всех регионах Казахстана и экспортируется в Россию.

▪️ При поддержке государства в 2018 году построен оптово-распределительный центр с овощехранилищем, в котором хранится продукция стабфонда.

▪️ Планируется строительство завода по производству картона. Сумма инвестиций составит семь миллиардов тенге, будет создано 100 новых постоянных рабочих мест. Мощность производства составит 10 тыс тонн продукции в год.