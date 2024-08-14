Телевизоры и стиральные машины Samsung планируют производить в Сарани

Касым-Жомарт Токаев в Сарани посетил предприятие Silk Road Electronics по производству бытовой техники и электроники, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Оно располагается на территории бывшего завода "Карагандарезинотехника" общей площадью свыше 61 тысячи квадратных метров. Стоимость проекта составляет 25 миллиардов тенге.

Технический директор ТОО "Meridian Company" Александр Критский рассказал президенту о предприятии и производственном процессе. Завод с января 2024 года выпускает бытовую технику и поставляет в торговые сети электроники Казахстана. С начала года на предприятии произведено 97 тысяч единиц техники. Компания планирует выйти на производственную мощность 1,1 миллиона единиц бытовой техники к 2027 году и поставлять свою продукцию в страны СНГ.

Председатель правления Samsung Electronics Central Eurasia Минки Чу сообщил о планах организовать на данной производственной площадке выпуск телевизоров и автоматических стиральных машин под брендом Samsung.

Президента проинформировали о том, что на заводе трудоустроены 232 человека из Караганды, Сарани, Шахтинска и Абая. При полной загрузке мощностей планируется увеличить число сотрудников до 1 200 человек.