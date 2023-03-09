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Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака
Рабочую поездку Касым-Жомарта Токаева в Западно-Казахстанскую область продолжило знакомство с работой консорциума "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." (КПО), занимающегося разработкой одного из крупнейших газоконденсатных месторождений в мире, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Президенту представили проект расширения Карачаганака.
Как сообщил генеральный директор консорциума Джанкарло Рую, в рамках первого этапа проекта расширения месторождения на 2021-2024 годы ведется работа по строительству 5-го компрессора обратной закачки газа и других производственных объектов. На этом этапе проекта будет инвестировано 970 миллионов долларов и трудоустроено порядка 3500 человек.
На следующем этапе в период с 2023 по 2026 годы предусмотрено строительство 6-го компрессора рециркуляции газа.
Планируется направить на эти цели 735 миллионов долларов и создать 1300 новых рабочих мест.
Проект расширения Карачаганака позволит поднять уровень добычи жидкой фракции до 46 миллионов тонн и даст возможность Казахстану и партнёрам получить дополнительную выручку.
Партнёрами консорциума совместно с министерством энергетики разрабатывается технико-экономическое обоснование нового газового завода. Запуск завода позволит увеличить добычу до 4 миллиардов кубометров газа и 0,5-0,6 миллиона тонн пропан-бутановой фракции в год и значительно повысит энергетический потенциал страны.
Глава государства указал на важность строительства нового газового завода. Он также отметил значимый вклад Карачаганака в развитие нефтегазовой отрасли и социально-экономической сферы.
С момента подписания в 1997 году окончательного соглашения о разделе продукции в освоение Карачаганкского месторождения инвесторами направлено порядка 30 миллиардов долларов.
Консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." является крупнейшим предприятием региона. Здесь на постоянной основе работает 3,8 тысячи человек. Порядка 20 тысяч человек работают в 142 подрядных организациях, предоставляющих консорциуму различные услуги и продукцию. С начала проекта совокупный вклад КПО в экономику страны составил 57,4 миллиарда долларов. Из них 45,9 миллиарда долларов поступили в бюджет в виде налогов, платежей и доли продукции.
В целом, консорциум "Карачаганак Петролеум Оперейтинг Б.В." с 1998 года выделил 754,5 миллиона долларов на реализацию социальных и инфраструктурных проектов в Западно-Казахстанской области. На эти средства были построены 16 больниц и поликлиник, три физкультурно-оздоровительных комплекса, 34 школы и детских сада, театры, дома культуры и другие объекты.
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