Токаев ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на ТЭЦ Экибастуза

Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz.

"Ситуация серьёзная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех акимов", - сказал глава государства во время визита.