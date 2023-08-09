Токаев ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на ТЭЦ Экибастуза
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Президент Касым-Жомарт Токаев ознакомился с ходом ремонтных работ, проводимых на теплоэлектроцентрали Экибастуза, передаёт BaigeNews.kz.
"Ситуация серьёзная. Износ очень большой. Надо системно заниматься этим вопросом и постоянно держать в поле зрения. То, что произошло прошлой зимой, конечно, ни в коем случае повториться не может ни в этом городе, ни в других городах. Это ответственность правительства и всех акимов", - сказал глава государства во время визита.
Токаев заявил, что чиновникам нельзя испытывать терпение казахстанцев.
"Тяжелый урок мы извлекли из всего, что случилось. Надо сказать большое спасибо гражданам нашей страны в целом и жителям соответствующих городов за проявленное терпение и понимание. Но испытывать это терпение и понимание бесконечно ни в коем случае нельзя. Поэтому будем принимать меры", – сказал президент.
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