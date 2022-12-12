Токаев ответил на предложение олигарха Клебанова продать ТЭЦ Экибастуза за один тенге

Фото: Telegram-канал БОРТ №1

Президент Казахстана прокомментировал предложение бизнесмена Александра Клебанова продать государству аварийный ТЭЦ в Экибастузе, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что этот жест нуждается в анализе.

"Предложение продать государству за один тенге Экибастузскую ТЭЦ, износ которой превышает 90 процентов, нуждается в экспертизе. Этот объект должен пройти независимую проверку. Может ли государство эффективно управлять полностью изношенным центром, прежде всего, необходимо изучить это. Необходимо 50 процентов предприятия поручить собственнику провести капитальный ремонт теплоэлектроцентрали", - сказал глава государства.

Ранее глава АО "Центрально-Азиатской энергетической корпорации" (ЦАЭК) Александр Клебанов заявил, что готов продать проблемную ТЭЦ в Экибастузе за один тенге. Напомним, из-за аварии на теплосетях сотни жителей остались без тепла на несколько дней.

Что касаеся затраты на компенсацию ущерба экибастузцам, то расходы должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом, заявил Касым-Жомарт Токаев.

"Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы. Аналогичную работу на местном уровне проведут акимы регионов", - отметил он.

Выступая сегодня на расширенном заседании правительства президент страны говорил и о других объектах. По его словам, средний износ ТЭЦ по стране достиг 66 процентов, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80 процентов.