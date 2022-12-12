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  • Токаев ответил на предложение олигарха Клебанова продать ТЭЦ Экибастуза за один тенге
Telegram-канал БОРТ №1 Сегодня, 12:16
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Сегодня, 12:16
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Фото: Telegram-канал БОРТ №1

Токаев ответил на предложение олигарха Клебанова продать ТЭЦ Экибастуза за один тенге

Президент Казахстана прокомментировал предложение бизнесмена Александра Клебанова продать государству аварийный ТЭЦ в Экибастузе, передает BaigeNews.kz. Касым-Жомарт Токаев сообщил, что этот жест нуждается в анализе. 

"Предложение продать государству за один тенге Экибастузскую ТЭЦ, износ которой превышает 90 процентов, нуждается в экспертизе. Этот объект должен пройти независимую проверку. Может ли государство эффективно управлять полностью изношенным центром, прежде всего, необходимо изучить это. Необходимо 50 процентов предприятия поручить собственнику провести капитальный ремонт теплоэлектроцентрали", - сказал глава государства.

Ранее глава АО "Центрально-Азиатской энергетической корпорации" (ЦАЭК) Александр Клебанов заявил, что готов продать проблемную ТЭЦ в Экибастузе за один тенге. Напомним, из-за аварии на теплосетях сотни жителей остались без тепла на несколько дней. 

Что касаеся затраты на компенсацию ущерба экибастузцам, то расходы должны быть распределены между собственником и республиканским бюджетом, заявил Касым-Жомарт Токаев. 

"Правительству предстоит комплексно рассмотреть и принять решение по каждому объекту критической инфраструктуры, где собственниками ничего не сделано за последние годы. Аналогичную работу на местном уровне проведут акимы регионов", - отметил он.

Выступая сегодня на расширенном заседании правительства президент страны говорил и о других объектах. По его словам, средний износ ТЭЦ по стране достиг 66 процентов, а в некоторых городах уже превышает критический уровень в 80 процентов.

"Треть ТЭЦ отработало более полувека. В городах Риддер и Шемонаиха Восточно-Казахстанской области сети теплоснабжения и вовсе полностью изношены. Я неоднократно поручал Правительству взять на контроль своевременную модернизацию энергообъектов. У акиматов тоже не получится самоустраниться, свалив все на Правительство. Это ваши объекты, ваша зона ответственности", - сообщил Токаев.

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#теплоснабжение #ТЭЦ
Жадра Жулмухаметова Журналист
Сегодня, 12:16
908
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