Токаев ответил, куда он хочет привести Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью журналисту китайского телеканала CCTV, в ходе которого ответил на вопрос, куда он хочет привести страну, передаёт BaigeNews.kz.

"Как бы вы резюмировали свою философию управления, куда вы хотите привести Казахстан?" - спросили у главы государства.

"Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убеждён, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия, для того чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой. Казахстан добьётся успеха в проведении такого рода внешней политики. Наша историческая судьба – быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего, с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль", - сказал Токаев.