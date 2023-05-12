Лента новостей

Токаев ответил, куда он хочет привести Казахстан Сегодня, 21:27
373
Сегодня, 21:27
373

Токаев ответил, куда он хочет привести Казахстан

Китайский журналист отметил, что Токаев не раз говорил о желании построить новый Казахстан, в центре которого будет справедливость по отношению ко всем. "Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убежден, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия для того, чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой", - ответил президент. Токаев подчеркнул, что Казахстан добьется успеха в проведении такого рода внешней политики. "Наша историческая судьба - быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего, с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль", - заявил он. Отметим, что интервью для Leaders Talk Касым-Жомарт Токаев дал в преддверии государственного визита в КНР. Вместе с ведущим данной программы глава государства обсудил перспективы развития политического, экономического, культурно-гуманитарного сотрудничества нашей страны с Китаем, истории и сегодняшнего дня казахско-китайских отношений, глобальной и региональной политики. Напомним, что ранее МИД Китая сообщал о том, что президент Касым-Жомарт Токаев посетит КНР с государственным визитом по приглашению Си Цзиньпина. Читайте больше: https://www.nur.kz/politics/universe/2020350-nasha-istoricheskaya-sudba-byt-mirolyubivymi-tokaev-rasskazal-kuda-on-hochet-privesti-kazahstan/

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев дал интервью журналисту китайского телеканала CCTV, в ходе которого ответил на вопрос, куда он хочет привести страну, передаёт BaigeNews.kz.

"Как бы вы резюмировали свою философию управления, куда вы хотите привести Казахстан?" - спросили у главы государства.

"Я хочу, чтобы моя страна была в центре процессов, происходящих на евразийском континенте. Казахстан играет очень важную роль в налаживании торговых путей, международных отношений в этой части мира. Убеждён, что будущее Казахстана должно быть светлым. Именно поэтому я прилагаю все свои усилия, для того чтобы способствовать дальнейшему развитию Казахстана как передовой страны с очень развитой экономикой. Казахстан добьётся успеха в проведении такого рода внешней политики. Наша историческая судьба – быть миролюбивыми, извлекать выгоду из дружественных отношений со всеми странами. Прежде всего, с нашими ближайшими соседями, где Китай играет чрезвычайно важную роль", - сказал Токаев.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 21:27
373
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх