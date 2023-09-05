Токаев отведал солдатскую кашу в военном лагере

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в военном полевом лагере побеседовал с солдатами и отведал гречку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сегодня Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс-2023". Верховный главнокомандующий Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед военнослужащим.

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил Республики Казахстан.