  • 5 Сентября, 19:03
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Токаев отведал солдатскую кашу в военном лагере

Сегодня, 17:23
АВТОР
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akorda.kz Сегодня, 17:23
Сегодня, 17:23
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Фото: akorda.kz

Глава государства Касым-Жомарт Токаев в военном полевом лагере побеседовал с солдатами и отведал гречку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Сегодня Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс-2023". Верховный главнокомандующий Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед военнослужащим. 

Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил Республики Казахстан.

 

 

 

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