Токаев отведал солдатскую кашу в военном лагере
Сегодня, 17:23
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Сегодня, 17:23Сегодня, 17:23
270Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев в военном полевом лагере побеседовал с солдатами и отведал гречку, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Сегодня Глава государства посетил стратегические командно-штабные военные учения "Батыл тойтарыс-2023". Верховный главнокомандующий Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил перед военнослужащим.
Также Глава государства Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание Генштаба Вооруженных сил Республики Казахстан.