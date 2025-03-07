На торжественной церемонии в Казахстане были впервые присвоены новые почетные звания "Заслуженный строитель Казахстана" и "Заслуженный деятель промышленности Казахстана". Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил вклад женщин в различные отрасли и их значительный трудовой вклад, передаёт BaigeNews.kz.

Он подчеркнул, что сегодня женщины активно трудятся во многих сферах, включая государственные службы, образование, здравоохранение, а также в чрезвычайных ситуациях, армейских и правоохранительных структурах. Более половины государственных служащих, свыше 70% работников здравоохранения и образования составляют женщины.

Президент отметил, что все больше женщин занимаются ответственными должностями, многие становятся успешными руководителями, добиваются успехов в бизнесе. Токаев подчеркнул важность женской целеустремленности и созидательной энергии, благодаря которым реализуются смелые идеи и социальные проекты, направленные на улучшение жизни граждан.

"Вы проявляете твердую гражданскую позицию и неравнодушие в общественной деятельности. Ответственно подходите к любому делу и всегда работаете на положительный результат", — сказал глава государства.

Особо отметил также достижения казахстанских женщин в спорте, подчеркнув, что они достойно представляют страну на международной арене. В годы Независимости восемь женщин, добившихся выдающихся результатов, были удостоены звания "Қазақстанның Еңбек Ері".

В рамках Года рабочих профессий, проводимой масштабной работы по повышению статуса людей труда, было введено 9 новых почетных званий. Сегодня на церемонии впервые были вручены две награды:

звание "Заслуженный строитель Казахстана" получила ветеран труда Ольга Шелудько;

звание "Заслуженный деятель промышленности Казахстана" было присвоено Майре Ермановой.

Президент отметил, что истинные труженики, такие как эти женщины, заслуживают всеобщего уважения и почета, и именно ради этого был объявлен Год рабочих профессий.