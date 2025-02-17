  • 17 Февраля, 14:33
  • BAIGENEWS

Токаев отправится в Иорданию

Глава государства посетит страну с официальным визитом.

Сегодня, 14:03
АВТОР
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Акорда Сегодня, 14:03
Сегодня, 14:03
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Короля Абдаллы II бен аль-Хусейна 18-19 февраля посетит Иорданское Хашимитское Королевство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.

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