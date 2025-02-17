Токаев отправится в Иорданию
Глава государства посетит страну с официальным визитом.
Сегодня, 14:03
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Сегодня, 14:03Сегодня, 14:03
68Фото: Акорда
Президент Касым-Жомарт Токаев по приглашению Короля Абдаллы II бен аль-Хусейна 18-19 февраля посетит Иорданское Хашимитское Королевство, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
В ходе визита состоятся переговоры на высшем уровне, направленные на дальнейшее развитие двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах.
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