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Токаев отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией

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Токаев отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией Сегодня, 11:01
Сегодня, 11:01
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Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Петра Павела с Днем Независимости Чешской Республики, передаёт BaigeNews.kz.

В своей поздравительной телеграмме Глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу и всему народу Чехии благополучия и процветания.

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