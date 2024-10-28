Токаев отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией

Касым-Жомарт Токаев поздравил Президента Петра Павела с Днем Независимости Чешской Республики, передаёт BaigeNews.kz.

В своей поздравительной телеграмме Глава государства с удовлетворением отметил высокую динамику развития отношений между Казахстаном и Чехией, выразив надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество.



Касым-Жомарт Токаев пожелал Петру Павелу и всему народу Чехии благополучия и процветания.