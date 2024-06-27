Токаев отметил важную роль журналистов в реализации госполитики

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на торжественной церемонии по случаю награждения работников СМИ, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Прежде всего, от всей души поздравляю вас с Днём работников средств массовой информации! Престиж вашей специальности связан с тем, что журналисты призваны быть поборниками истины и справедливости. Поэтому профессионалы сферы медиа неизменно пользуются большим уважением. В конечном счёте, и государство, и журналисты служат народу, оказывают влияние на жизнь страны. Сейчас, как и прежде, в национальной прессе находят свое отражение национальные интересы", - сказал глава государства.

Он отметил общую цель – построение Справедливого Казахстана, страны равных возможностей для всех.