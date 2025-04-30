Президент Касым-Жомарт Токаев поздравил Национальный научный центр хирургии им. А.Н.Сызганова, передаёт BaigeNews.kz.

Недавно на базе Национального научного центра хирургии им. А.Н. Сызганова впервые в нашей стране была успешно проведена сложнейшая операция – тройная перекрестная пересадка почки.

Глава государства направил коллективу центра Благодарственное письмо, в котором назвал эту операцию, проведенную под руководством известного хирурга, профессора Болатбека Баймаханова, выдающимся достижением отечественной медицины.

"Государство уделяет особое внимание развитию здравоохранения. Реализация масштабных инициатив и проведенная большая работа обеспечили значительный прогресс нашей медицины. Проведенная вами уникальная операция убедительно свидетельствует об этом. Сегодня Казахстан входит в число шести стран мира, где проводятся столь сложные трансплантационные операции. Этот успех стал возможен благодаря самоотверженному труду, глубоким знаниям и бесценному опыту отечественных специалистов. Выражаю вам искреннюю благодарность. Уверен, что вы и впредь будете неустанно трудиться во благо укрепления здоровья нации", – говорится в поздравительном письме.