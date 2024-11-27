Токаев отметил истинно дружественный характер отношений между РК и РФ

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственный визит Президента России Владимира Путина в Казахстан станет особо важным событием в истории казахстанско-российских отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Он заявил, что "данный визит имеет высший межгосударственный статус, подчеркивая особое значение стратегического партнерства между нашими странами".