Токаев отметил истинно дружественный характер отношений между РК и РФ
Об этом Президент написал в статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства", опубликованной в российской газете "Известия".
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Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственный визит Президента России Владимира Путина в Казахстан станет особо важным событием в истории казахстанско-российских отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
Он заявил, что "данный визит имеет высший межгосударственный статус, подчеркивая особое значение стратегического партнерства между нашими странами".
"В ходе предстоящей встречи с Президентом России в Астане мы обсудим широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Планируем также "обговорить" дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряженности", - написал Токаев.
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