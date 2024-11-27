  • 27 Ноября, 03:36
  • BAIGENEWS

Токаев отметил истинно дружественный характер отношений между РК и РФ

Об этом Президент написал в статье "Казахстан и Россия: новые горизонты стратегического партнерства", опубликованной в российской газете "Известия".

Сегодня, 03:07
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Акорда Сегодня, 03:07
Сегодня, 03:07
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Фото: Акорда

Президент Касым-Жомарт Токаев отметил, что государственный визит Президента России Владимира Путина в Казахстан станет особо важным событием в истории казахстанско-российских отношений, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Он заявил, что "данный визит имеет высший межгосударственный статус, подчеркивая особое значение стратегического партнерства между нашими странами".

"В ходе предстоящей встречи с Президентом России в Астане мы обсудим широкий круг вопросов, касающихся сотрудничества в торгово-экономической, транспортно-логистической, топливно-энергетической и научно-технической областях. Планируем также "обговорить" дальнейшее взаимодействие в рамках международных организаций и интеграционных структур, а также обменяться мнениями о мировой ситуации, которая, к сожалению, стала критической по своей напряженности", - написал Токаев.

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