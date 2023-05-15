Токаев отменил празднование своего юбилея

В пресс-службе президента Казахстана рассказали, как глава государства отметит грядущий 17 мая юбилей - 70-летие, передаёт BaigeNews.kz.

"Никаких мероприятий по этому поводу не планируется. Это принципиальная позиция президента. Глава государства проведёт 17 мая в обычном рабочем режиме. В этот день начинается его государственный визит в Китай. Ни в Казахстане, ни в рамках программы визита в КНР никаких мероприятий по случаю дня рождения не будет", - сообщил пресс-секретарь Токаева.