Отечественная журналистика представляет собой настоящую четвертую власть - президент

Выступая 27 июня 2024 года на торжественной церемонии по случаю награждения работников средств массовой информации, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к журналистам, передаёт BaigeNews.

"Я постоянно говорю, что для глубинной модернизации страны одних лишь законодательных изменений, кадровых решений, политических и экономических реформ недостаточно. Мы как прогрессивная нация должны кропотливо, каждый день работать над обновлением системы общественных и индивидуальных ценностей", - сказал он.

По его мнению, сегодня отечественная журналистика представляет собой сильный общественный институт, настоящую четвертую власть, которая способна внести большой вклад в это непростое дело. Спектр задач, стоящих перед журналистами, очень широк.