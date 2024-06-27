Отечественная журналистика представляет собой настоящую четвертую власть - президент
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Выступая 27 июня 2024 года на торжественной церемонии по случаю награждения работников средств массовой информации, глава государства Касым-Жомарт Токаев обратился к журналистам, передаёт BaigeNews.
"Я постоянно говорю, что для глубинной модернизации страны одних лишь законодательных изменений, кадровых решений, политических и экономических реформ недостаточно. Мы как прогрессивная нация должны кропотливо, каждый день работать над обновлением системы общественных и индивидуальных ценностей", - сказал он.
По его мнению, сегодня отечественная журналистика представляет собой сильный общественный институт, настоящую четвертую власть, которая способна внести большой вклад в это непростое дело. Спектр задач, стоящих перед журналистами, очень широк.
Самое читаемое
- Дело Бишимбаева: адвокат Газымжанов снова получает замечания
- Женщина убила дочь и спрыгнула с колеса обозрения в Алматы: соседи рассказали подробности ее жизни
- Вернуть дело Бишимбаева на стадию главного судебного разбирательства просят адвокаты
- Упала, потеряла сознание, очнулась рядом с насильником - шокирующий случай в Алматы
- Девушка упала с многоэтажки и разбилась насмерть в Алматы