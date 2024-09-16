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Токаев освободил от должностей двух зампредседателей КНБ

Сегодня, 09:22
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Токаев освободил от должностей двух зампредседателей КНБ Сегодня, 09:22
Сегодня, 09:22
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Токаев освободил от должностей двух заместителей главы КНБ, передаёт BaigeNews.

Распоряжениями Главы государства:

Сейсембаев Руслан Темиргалиевич освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – начальника Службы антитеррора;

Амерханов Аскар Баймерденович освобожден от должности заместителя Председателя Комитета национальной безопасности Республики Казахстан – директора Службы внешней разведки.

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