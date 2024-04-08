Токаев освободил от должности заместителя Секретаря Совбеза Каната Сейдгапбарова
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Каната Сейдгапбарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Сейдгапбаров Канат Серикович освобожден от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Образование:
высшее; специальность "Юрист".
Карьера:
2000-2001 годы работал в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области
2001-2016 сотрудник генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2011-2016 начальник департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;
2016-2019 заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан;
С 24 апреля 2019 года заведующий отдела правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан.
14 апреля 2022 года назначен заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.