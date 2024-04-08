Токаев освободил от должности заместителя Секретаря Совбеза Каната Сейдгапбарова

Сегодня, 09:05

Сегодня, 09:05

Глава государства Касым-Жомарт Токаев освободил от должности Каната Сейдгапбарова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Сейдгапбаров Канат Серикович освобожден от должности заместителя Секретаря Совета Безопасности Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Образование:

высшее; специальность "Юрист".

Карьера:

2000-2001 годы работал в органах прокуратуры Южно-Казахстанской области

2001-2016 сотрудник генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2011-2016 начальник департамента Генеральной прокуратуры Республики Казахстан;

2016-2019 заместитель заведующего отделом правоохранительной системы Администрации президента Республики Казахстан;

С 24 апреля 2019 года заведующий отдела правоохранительной системы Совета безопасности Республики Казахстан.

14 апреля 2022 года назначен заместителем секретаря Совета безопасности Республики Казахстан.