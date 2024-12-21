  • 21 Декабря, 11:50
  • BAIGENEWS

Токаев освободил от должности вице-премьера Нурлана Байбазарова

Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.

Сегодня, 11:30
АВТОР
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primeminister.kz Сегодня, 11:30
Сегодня, 11:30
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Фото: primeminister.kz

Нурлан Байбазаров освобождён от должности заместителя премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.

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