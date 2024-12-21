Токаев освободил от должности вице-премьера Нурлана Байбазарова
Об этом сообщили в пресс-службе Акорды.
Сегодня, 11:30
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Сегодня, 11:30Сегодня, 11:30
72Фото: primeminister.kz
Нурлан Байбазаров освобождён от должности заместителя премьер-министра, передаёт BaigeNews.kz.
"Указом Главы государства Байбазаров Нурлан Серикович освобожден от должности Заместителя Премьер-Министра – Министра национальной экономики Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.
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