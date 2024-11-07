Токаев освободил от должностей двух членов ЦИК РК

В Акорде сообщили о новых кадровых перестановках в Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

Указами Главы государства:

Мустафина Сабила Сапаровна освобождена от должности члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;

Петров Константин Викторович освобожден от должности члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Также сообщается, что на эти должности назначены Айманакумов Азамат Максотович и Бортник Михаил Михайлович.