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Токаев освободил от должностей двух членов ЦИК РК

Сегодня, 09:08
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BaigeNews.kz Сегодня, 09:08
Сегодня, 09:08
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Фото: BaigeNews.kz

В Акорде сообщили о новых кадровых перестановках в Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.

Указами Главы государства:

  • Мустафина Сабила Сапаровна освобождена от должности члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
  • Петров Константин Викторович освобожден от должности члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

Также сообщается, что на эти должности назначены Айманакумов Азамат Максотович и Бортник Михаил Михайлович.

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