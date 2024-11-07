Токаев освободил от должностей двух членов ЦИК РК
Сегодня, 09:08
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Сегодня, 09:08Сегодня, 09:08
98Фото: BaigeNews.kz
В Акорде сообщили о новых кадровых перестановках в Центральной избирательной комиссии, передаёт BaigeNews.kz.
Указами Главы государства:
- Мустафина Сабила Сапаровна освобождена от должности члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан;
- Петров Константин Викторович освобожден от должности члена Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
Также сообщается, что на эти должности назначены Айманакумов Азамат Максотович и Бортник Михаил Михайлович.
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