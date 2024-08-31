Токаев освободил Маржикпаева от должности министра туризма и спорта

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил Ермека Маржикпаева от должности Министра туризма и спорта РК, передаёт BaigeNews.kz.

"Указом Главы государства Маржикпаев Ермек Боранбаевич освобожден от должности Министра туризма и спорта Республики Казахстан", — говорится в сообщении Акорды.

Ранее на расширенном заседании Коллегии Министерства туризма и спорта РК по итогам участия национальной сборной на летних Олимпийских играх в Париже Ермек Маржикпаев раскритиковал выступление казахстанских спортсменов. Он заявил отметил, что несмотря на участие казахстанских спортсменов в соревнованиях по 25 видам спорта, медали удалось завоевать только по пяти. Золото было добыто в дзюдо, серебро — в боксе, спортивной гимнастике и греко-римской борьбе и бронза - в дзюдо, пулевой стрельбе и боксе. Маржикбаев подчеркнул, что результаты ряда федераций не оправдали ожиданий, несмотря на ранее сделанные обещания.

Напомним, Ермек Маржикбаев занимал должность главы министерства с сентября прошлого года, а ранее был акимом Акмолинской области.