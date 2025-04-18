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Токаев остановился на вопросах теплоснабжения и реновации жилья в Актау

Сегодня, 17:28
АВТОР
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Акорда Сегодня, 17:28
Сегодня, 17:28
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Фото: Акорда

Касым-Жомарт Токаев на совещании по вопросам социально-экономического развития Мангистауской области отдельно остановился на вопросах теплоснабжения Актау и реновации жилья, передаёт BaigeNews.kz.

В настоящее время теплоснабжение Актау обеспечивает компания МАЭК.

"Однако мощностей предприятия не хватает, так как город быстро растет. В прошлом году в областном центре было построено и модернизировано 12 километров теплосетей, что позволило повысить надежность подачи тепла. Данную работу нужно продолжать", - отметил Президент.

В 2024 году в регионе введено в эксплуатацию 846 тысяч квадратных метров жилья. Это на 20% выше планового показателя. В то же время в области 7% жилого фонда признано ветхим.

"В капитальном ремонте нуждаются 177 многоквартирных домов. Поэтому большого внимания требует вопрос реновации жилья. Как мне доложили, в Актау не завершено строительство 6 проблемных объектов долевого строительства, зафиксированы случаи точечной застройки. Правительству совместно с акиматом области нужно принять конкретные меры для решения этих проблем", - добавил глава государства.

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