Токаев: Основной акцент необходимо сделать на развитии науки
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана подчеркнул необходимость развития науки в сельскохозяйственной отрасли, передает BaigeNews.kz.
"Сегодня обостряется конкуренция на мировом продовольственном рынке. Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность, основной акцент необходимо сделать на развитие науки. Одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства", - сказал Президент.
В выступлении он также остановился на низкой доле отечественных семян картофеля и сахарной свеклы в производстве этих культур. Президент считает, что эту проблему нужно срочно решать. В этом году принят комплексный план по развитию селекции и семеноводства. Поставлены конкретные задачи, отметил Касым-Жомарт Токаев.
"Поручаю правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80 процентов, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15 процентов. Для достижения этого результата следует изучить передовой опыт зарубежных стран. Во время недавнего визита во Францию я встречался с предпринимателями этой страны и пригласил их совместной работе над проектами в сельскохозяйственной сфере", - сказал президент.
Глава государства также рассказал о своем государственным визите в Монголию. По его словам, одной из важных тем обсуждения стала судьба лошади – общего достояния двух кочевых народов.
"Несмотря на то, что монгольские лошади не славятся высоким ростом, они считаются очень выносливыми и способны преодолевать большие расстояния. Казахи особо ценили и почитали быстроногих аргамаков, считая их своим достоянием: "Тегіміз – түркі, түлігіміз – жылқы". Неспроста говорят, что лошади сыграли важнейшую роль в истории казахского народа. Именно лошади служили кочевникам средством передвижения, обеспечивали им пропитание. Хорошо известны целебные свойства саумала и кумыса для здоровья человека", - сказал Президент.
Самое читаемое
- Микрорайон Уральска заливает сточными водами
- Аида Балаева высказалась о громком расследовании в отношении главы благотворительного фонда
- За взятку в 73,5 млн тенге арестовали главу госпредприятия в Алматы
- Землетрясение зарегистрировано в 858 км от Алматы
- Бюджет ФК "Астана" шокировал борцов с коррупцией