Токаев: Основной акцент необходимо сделать на развитии науки

Выступая на первом Форуме работников сельского хозяйства, президент Казахстана подчеркнул необходимость развития науки в сельскохозяйственной отрасли, передает BaigeNews.kz.

"Сегодня обостряется конкуренция на мировом продовольственном рынке. Для того, чтобы обеспечить конкурентоспособность, основной акцент необходимо сделать на развитие науки. Одним из стратегических приоритетов является возрождение селекции и семеноводства", - сказал Президент.

В выступлении он также остановился на низкой доле отечественных семян картофеля и сахарной свеклы в производстве этих культур. Президент считает, что эту проблему нужно срочно решать. В этом году принят комплексный план по развитию селекции и семеноводства. Поставлены конкретные задачи, отметил Касым-Жомарт Токаев.

"Поручаю правительству обеспечить аграриев семенами отечественного производства. В 2028 году данный показатель должен быть увеличен до 80 процентов, а доля высококачественных (то есть элитных) семян должна составить не менее 15 процентов. Для достижения этого результата следует изучить передовой опыт зарубежных стран. Во время недавнего визита во Францию я встречался с предпринимателями этой страны и пригласил их совместной работе над проектами в сельскохозяйственной сфере", - сказал президент.

Глава государства также рассказал о своем государственным визите в Монголию. По его словам, одной из важных тем обсуждения стала судьба лошади – общего достояния двух кочевых народов.