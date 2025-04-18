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  • 18 Апреля, 15:27
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Токаев осмотрел уникальный спорткомплекс BS Arena

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами.

Сегодня, 14:32
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Токаев осмотрел уникальный спорткомплекс BS Arena Сегодня, 14:32
Сегодня, 14:32
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Президент ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, который оснащен современным оборудованием для проведения международных и республиканских спортивных соревнований, а также культурных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Здесь предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола и футзала, крытые и уличные теннисные корты, бассейн, залы для единоборств и фитнеса, а также футбольное поле с трибуной.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами и пожелал им успехов. 

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый логистический хаб в Актау.

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