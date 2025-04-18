Токаев осмотрел уникальный спорткомплекс BS Arena
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами.
Сегодня, 14:32
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Сегодня, 14:32Сегодня, 14:32
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Президент ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, который оснащен современным оборудованием для проведения международных и республиканских спортивных соревнований, а также культурных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz.
Здесь предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола и футзала, крытые и уличные теннисные корты, бассейн, залы для единоборств и фитнеса, а также футбольное поле с трибуной.
Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами и пожелал им успехов.
Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый логистический хаб в Актау.
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