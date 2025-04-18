Президент ознакомился с деятельностью многофункционального комплекса, который оснащен современным оборудованием для проведения международных и республиканских спортивных соревнований, а также культурных мероприятий, передаёт BaigeNews.kz.

Здесь предусмотрены площадки для волейбола, баскетбола и футзала, крытые и уличные теннисные корты, бассейн, залы для единоборств и фитнеса, а также футбольное поле с трибуной.

Касым-Жомарт Токаев побеседовал с местными спортсменами и пожелал им успехов.

Ранее мы сообщали, что Касым-Жомарт Токаев осмотрел новый логистический хаб в Актау.