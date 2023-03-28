Токаев одобрил проект соглашения о создании Тюркского инвестиционного фонда

Президент одобрил соглашение о создании Тюркского инвестиционного фонда, передаёт BaigeNews.kz.

Отметим, целью Фонда является содействие экономическому развитию государств - участников Организации тюркских государств путем расширения внутрирегиональной торговли и поддержки экономической деятельности.

Вместе с Казахстаном документ подписывают Азербайджан, Кыргызстан, Турция и Узбекистан.

Добавим, капитал фонда составляет 10 тысяч первоначальных акций, по 2 тысячи акций на каждого члена ОТГ, совокупная номинальная стоимость к оплачиваемой акции у каждой страны составляет $70 миллионов, а совокупная номинальная стоимость к привлекаемой акции у каждого государства – $30 миллионов.