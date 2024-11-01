Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву
Сегодня, 10:10
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Сегодня, 10:10Сегодня, 10:10
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Глава государства Касым-Жомарт Токаев объявил выговор акиму Карагандинской области Ермаганбету Булекпаеву за ненадлежащий контроль за ходом подготовки к отопительному сезону, передаёт BaigeNews.kz.
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