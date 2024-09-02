Токаев объявил 2025 Годом рабочих профессий

Президент Касым-Жомарт Токаев, выступая на совместном заседании Правительства с Посланием народу Казахстана, объявил 2025 Годом рабочих профессий, передает BaigeNews.kz.

"Реформа профессионального образования становится абсолютно важной с точки зрения обеспечения роста экономики и ее инвестиционной привлекательности. Объявляю 2025 год Годом рабочих профессий. За это время предстоит осуществить реформу системы технического и профессионального образования. Год рабочих профессий будет также содействовать продвижению в нашем обществе идеи трудолюбия и профессионализма", - сказал Президент.

Токаев подчеркнул, что необходимо, чтобы люди, добившиеся успеха честным, усердным трудом, всегда пользовались уважением и почетом. Это полностью согласуется принципом "Ответственный гражданин – Честный труд – Заслуженный успех". Ценности трудолюбия и профессионализма в обществе должны быть всегда на первом месте, считает Токаев.

"Не бывает плохой работы, любой труд – в почете. Главное, чтобы каждый гражданин выполнял свои обязанности добросовестно, с глубоким чувством ответственности. Только так наша страна достигнет высот на пути прогресса.

Не зря в народе говорят, что труд является залогом богатства ("Жұмыстың көзін тапқан байлықтың өзін табады"). В нашем обществе должно сложиться понимание того, что честный и ответственный труд будет непременно оценен по достоинству. Этой цели, в том числе, служит присвоение гражданам почетных званий. Такие награды ранее были введены для учителей, врачей и деятелей культуры. Это очень хорошее начинание, следует шире применять данный подход", - сказал Президент.

Глава государства подчеркнул, что обеспечение экономики квалифицированными кадрами – это самая насущная задача. Токаев считает, что прежде всего предстоит преодолеть острую нехватку отраслевых специалистов: водников, строителей, энергетиков и многих других. Речь также идет о подготовке специалистов по профессиям будущего. Работа в данном направлении уже начата.