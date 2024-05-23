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Создание совместного инвестфонда обсудил Токаев с главой сингапурской компании

Вчера, 15:37
АВТОР
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Акорда Вчера, 15:37
Вчера, 15:37
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Фото: Акорда

Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора Temasek Holdings Дилхана Пиллэя. В ходе беседы Касым-Жомарта Токаева с Дилханом Пиллэем были обсуждены возможности налаживания стратегического партнерства между фондом "Самрук-Казына" и компанией Temasek, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Как отметил Президент, это начинание будет способствовать расширению деловых связей и стимулированию экономического роста. По его словам, казахстанская сторона заинтересована в тесном партнерстве с Temasek. Глава государства пригласил сингапурскую компанию к участию в реализации совместных инвестиционных проектов в различных отраслях экономики Казахстана.

Дилхан Пиллэй высоко оценил перспективы сотрудничества с нашей страной в области транспорта и логистики. В настоящее время сингапурская компания изучает возможности участия в экономике Казахстана.

Были рассмотрены вопросы создания совместного инвестиционного фонда, а также взаимодействия в сферах цифровизации, электронной коммерции и возобновляемой энергии.

Temasek — одна из крупнейших инвестиционных компаний Сингапура, основанная в 1974 году. Компания имеет 13 представительств в 9 странах мира.

Ранее сообщалось, глава государства Касым-Жомарт Токаев прибыл с государственным визитом в Сингапур.

Токаев провел переговоры с президентом Сингапура Тарманом Шанмугаратнамом. Позже глава государства провел встречу с премьер-министром Сингапура.

Президент Касым-Жомарт Токаев принял участие в церемонии закрытия Казахско-сингапурского бизнес-форума.

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