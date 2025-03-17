Токаев обсудил сотрудничество в атомной сфере с главой китайской корпорации
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Президент Касым-Жомарт Токаев принял генерального директора СNNC Шэнь Яньфэна, передаёт BaigeNews.kz.
На встрече с главой Китайской национальной корпорации ядерной промышленности (СNNC) были обсуждены перспективы сотрудничества в атомной энергетике.
Касым-Жомарт Токаев сообщил Шэнь Яньфэну о планах Казахстана по развитию отрасли, подчеркнув важность принятого недавно решения о создании Агентства по ядерной энергетике для системной реализации стоящих перед национальной экономикой стратегических задач.
Глава государства отметил, что наша страна заинтересована в значительном опыте корпорации СNNC, являющейся флагманом атомной энергетики КНР.
В свою очередь Шэнь Яньфэн проинформировал Касым-Жомарта Токаева о проектах компании на территории Китая и за рубежом.
В ходе беседы были рассмотрены вопросы сотрудничества в изучении передовых технологий мирного использования атомной энергии и обучении казахстанских специалистов.
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