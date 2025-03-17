Президент Касым-Жомарт Токаев принял председателя правления АО "Самрук-Қазына" Нурлана Жакупова. Главе государства доложено об итогах работы АО в 2024 году и планах на предстоящий период, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Президент проинформирован о том, что среднегодовой рост выручки с 2021 по 2024 год составил 13%. Как сообщил Нурлан Жакупов, инвестпортфель группы насчитывает 130 проектов на более чем 100 млрд долларов. В 2025 году предстоит завершить 7 крупных инвестиционных проектов, включая строительство вторых путей на участке Достык – Мойынты, железнодорожной линии в обход Алматы, контейнерного хаба на базе порта Актау.